COB: "Empleadores deben pagar el aguinaldo hasta el 20 de diciembre"

Cargando...

En horas de la mañana, en la ciudad de La Paz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que el pago del aguinaldo es un derecho impostergable, por los empleadores deberán cancelar este beneficio hasta el 20 de diciembre.



"Le hemos hecho conocer al presidente Luis Arce que los trabajadores no van a renunciar a ese beneficio y debe cumplirse con el pago del aguinaldo, es un beneficio que no está en discusión y no permitiremos ningún diferimiento ni el pago en varios plazos. ", manifestó Huarachi.

Cabe mencionar, que estas declaraciones de secretario, fueron vertidas tras una reunión entre la dirigencia del entre matriz de los trabajadores y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.



Bajo esta línea, hace un par de semanas, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el Gobierno hará cumplir el pago del aguinaldo, como establece la norma vigente; sin embargo, los empresarios privados piden al Gobierno flexibilizar el pago de ese beneficio.