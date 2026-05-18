Cochabamba: maestros urbanos suspenden protestas tras acuerdo económico con el Gobierno

El secretario ejecutivo de los Maestros Urbanos de Cochabamba, Elmer Revollo, informó que el magisterio urbano aceptó el pago anual de un bono de 2.400 bolivianos tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, lo que permitirá la desmovilización del sector.

“El tema del monto económico se ha concluido. Anualmente se va a cancelar 2.400 bolivianos. Esto en alguna medida va a paliar esta crisis que estamos viviendo, no es suficiente, pero hemos dejado claro que no vamos a renunciar al pedido de incremento salarial”, afirmó Revollo.

El dirigente explicó que el beneficio alcanzará a maestros y personal administrativo y que se espera la aprobación de un decreto supremo en un plazo de cinco días para oficializar el pago del bono en esta y futuras gestiones.

Asimismo, señaló que en octubre se volverá a discutir la demanda de incremento a la hora pedagógica y otros temas pendientes del sector educativo.

“Esperamos que en octubre se pueda discutir el incremento a la hora pedagógica y hacer conocer nuestra propuesta con mayor detalle para encontrar mecanismos de discusión”, indicó.

Revollo también destacó que uno de los acuerdos logrados con el Gobierno fue la transformación de los 4.000 ítems inicialmente anunciados en 384 mil horas de carga horaria, lo que permitirá evitar el crecimiento del déficit histórico en educación.

“Lo que se ha hecho en este acuerdo es transformar estos ítems a horas que se van a distribuir de acuerdo al requerimiento y así se evita generar la deuda histórica”, sostuvo.

Además, informó que se instalarán mesas de trabajo para analizar los decretos 1320 y 1302, cuya reglamentación o abrogación es exigida por el magisterio, además de garantizar el respeto al reglamento del escalafón nacional.

El dirigente también remarcó que el acuerdo fue acelerado debido al incremento de tensiones y hechos de violencia registrados durante las protestas por otros sectores en los últimos días.

“Todo acto de violencia y vandalismo es criticable. Nosotros hemos realizado protestas pacíficas y no queremos que se nos vincule a actos vandálicos ni político-partidarios”, manifestó.

El acuerdo fue firmado el pasado sábado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Comité Ejecutivo y las 31 federaciones de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), tras varios días de negociaciones en Cochabamba.

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