COD de Cochabamba toma distancia de la línea radical de la COB y pide diálogo con el presidente

Tras un masivo ampliado departamental, la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba definió sus nuevas estrategias de movilización, marcando una clara distancia de la postura radical asumida por la Central Obrera Boliviana (COB) dirigida por el ejecutivo Mario Argollo. Mientras la COB nacional insiste en exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz rompiendo cualquier posibilidad de negociación, la filial cochabambina exhortó al diálogo y demandó reencauzar las protestas hacia el ámbito estrictamente laboral y reivindicativo.

A pesar de que el presidente Paz y sus ministros de Estado reiteraron su convocatoria abierta para sentarse en la mesa de negociación, la dirigencia nacional liderada por Argollo se ha negado a asistir, una postura que, según se evidenció en Cochabamba, ya no representa el sentir de todas sus bases.

Freno a la politización de las demandas

El ejecutivo de la COD Cochabamba, Edgar Salazar, informó que en el ampliado se evaluaron las jornadas de protesta y se acordó buscar nuevas medidas de presión, pero con el objetivo de ser escuchados por el Ejecutivo y no de derrocar al Gobierno.

"Exhortamos a nuestro presidente Rodrigo Paz, que realmente nuestras luchas de vindicativas ya se están transformando en temas políticos. Y eso queremos un poco corregir y redireccionar, tal vez en este sentido. Se ha hablado de eso en el ampliado departamental de hoy, de que no es tema político, nada que ver", aclaró Salazar de forma contundente.

El dirigente cochabambino enfatizó que la agenda regional se mantiene firme en la defensa de los derechos de los trabajadores, desmarcándose de los pedidos de dimisión presidencial.

"Nosotros estamos manteniendo nuestras posturas respecto a las luchas reivindicativas, la defensa de la Ley General del Trabajo, la estabilidad laboral, el respeto al fuero sindical, a la libre sindicalización, todos esos temas", acotó.

Pese a su postura concertadora con la presidencia, la COD Cochabamba mantiene un fuerte veto contra el titular de la cartera de Trabajo, a quien responsabilizan directamente por la escalada de violencia en el movimiento obrero.

"Nos sostenemos y nos mantenemos en que la destitución del Ministro del Trabajo, que es el responsable de todos estos conflictos que ha llegado a convulsionarse prácticamente a nivel del movimiento obrero, es responsable y pedimos al gobierno de que también tome en cuenta de que este señor no tiene ni siquiera idea de qué cartera está manejando. Entonces, lamentamos mucho que el Ministro del Trabajo esté tomando malas determinaciones", fustigó Salazar.

Observaciones a la conducción de Argollo

Al ser consultado sobre la postura del máximo líder de la COB, quien rechaza los pliegos petitorios y solo exige la salida del mandatario, Salazar sugirió que Argollo está siendo condicionado por pactos externos y no por el beneficio de los obreros.

"Nuestro ejecutivo nacional obedece ciertos acuerdos que ha llevado a cabo con los movimientos campesinos, sin embargo, yo creo que no está respondiendo él propiamente de voluntad, simplemente hay presiones seguramente que están emanando", observó el representante regional.

Finalmente, el líder de la COD adelantó que la comitiva de Cochabamba asistirá al ampliado nacional para hacer escuchar la postura de las regiones que sí quieren frenar la crisis mediante la negociación.

"Queremos participar en ese ampliado nacional (...) para pedirle y escuchar y llevar también al gobierno de que exhortamos a sus palabras de hace dos días que dijo el presidente Rodrigo Paz, que quiere de una vez dialogar. No es que no estamos de acuerdo, queremos hablar... Queremos remarcarnos y direccionarnos en el tema reivindicativo", concluyó.

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