COED analizará retorno a clases presenciales después del Carnaval

Santa Cruz - Bolivia

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, manifestó que durante este tiempo incrementaron el porcentaje de vacunación en los menores, para así garantizar el retorno a clases presenciales desde el mes de marzo.

Indicó que las acciones que se llevaron en el departamento han permitido que hasta la fecha el 40% de la población objetivo entre los 5 y 17 años hayan recibido ambas dosis de la vacuna contra el Covid-19.

"Nosotros vamos a analizarlo en el COED después que pase el feriado del Carnaval, para escuchar las recomendaciones del Sedes y así llevar adelante las clases presenciales", manifestó Pacheco.

La autoridad afirmó que están aunando esfuerzos con el Municipio y el Seduca para incrementar el porcentaje de menores vacunados y al volver a clases tengan la protección correspondiente. "Como Sedes nos basamos en función a números y datos precisos", dijo.

"Pido a la población, a los padres de familia, a los directores, profesores, que continúe con ese ímpetu de llamar a los niños y a tutores para que se sigan vacunando", afirmó.

Exhortó a la población a no relajarse con las medidas de autocuidado y bioseguridad durante los días de Carnaval, ya que el virus no se ha ido y la pandemia no se ha terminado.

La reunión está prevista para el 8 marzo y se espera que hasta esa fecha se logre alcanzar al 60% de los menores entre 5 y 17 años.