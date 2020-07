COED del Beni: Estrés y preocupación generaría incremento de casos Covid-19

La Paz, Bolivia

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) del Beni, Tcnl. Cristian Cámara, en entrevista con El Mañanero se refirió a las cifras de casos de coronavirus en el departamento. Indico que la preocupación y el estrés en la ciudadanía estarían ocasionando un incremento en las cifras.

“Uno de los puntos críticos que se tiene en esta enfermedad es el tema estrés y preocupación por parte de la población que esta ocasionado que se genere mayores casos”, señalo Cámara.

Así mismo indico que los encapsulamientos no habrían dado resultados, al contrario habrían generado mayor estrés en la población.

“Los encapsulamientos para el departamento del Beni no han dado resultado, han generado más estrés, más preocupación, el hambre que ha sufrido el pueblo, es un pueblo muy peculiar ya que más del 70 % vive del día del trabajo informal, entonces sumado a eso no saber que dar de comer a la familia creo que fue uno de los detonantes municipales para que se incrementen los casos”, “En la época de los encapsulamiento teníamos hasta 15 fallecidos por día, ahora no es que no tengamos, pero las cifras están disminuyendo”, explicó el director del COED del Beni.

Respecto a las tareas de desinfección y fumigación que se van realizando en diferentes regiones del Beni, señalo que existe un cronograma para visitar las diferentes provincias a pesar de los problemas técnicos y económicos que tiene el departamento por la pandemia.

“Estamos empezando por los más críticos hemos terminado en el municipio de San Ramón, ahora vamos a continuar en el municipio de San Joaquín que es la provincia Mamore. Inmediatamente el día lunes o martes estamos desplazando un brigada completa con más de 20 médicos, medicinas, una campaña de alcalinización también y nutrición a la provincia Vaca Diez, estimamos estar unos 10 a 15 días y posteriormente iríamos a la provincia Ballivian”, informo Cámara.