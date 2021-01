Colombia: Le pidió a sus acosadores que se detengan y estos le reventaron una botella en su rostro

Cargando...

En un establecimiento de la ciudad colombiana de Bucaramanga, una mujer fue golpeada con una botella en el rostro, luego de que este la estuviera acosando por algunas horas.

El hecho se registró el pasado domingo, cuando la víctima (Diana Carreño) se estaba compartiendo unas cervezas con su amiga. En el establecimiento se encontraba también un dos varones de aproximadamente 70 años que comenzaron a mirarlas morbosamente y a lanzarles una serie de comentarios inapropiados.

"De buena manera les dijimos que, por favor, no más, que nosotras estábamos tranquilas y que nos dejaran en paz, sin embargo, el acoso no se detuvo y, cuando en respuesta mi amiga amagó con sacar un objeto de su bolso, uno de los sujetos agarró una botella y me golpeó a Carreño", afirmó Carreño a los medios locales.

"Al señor se le hizo fácil coger una botella de vidrio y estallármela en mi cara. Me estalló la botella en la cara a plena luz del día, delante de todas las personas que estaban en la tienda", narró la víctima, quien fue llevada de emergencia al hospital, donde 10 puntos de sutura en el pómulo.

El agresor fue detenido por agentes de la Policía local que atendieron a la llamada de auxilio, pero sólo estuvo detenido por 36 horas, y no fue imputado por ningún cargo.

Por su parte, Carreño exige a las autoridades que revisen su caso y se haga justicia.