Comandante General de la Policía logra vencer el Covid-19 y es dado de alta

Montero estaba internado en la Clínica Policial Virgen de Copacabana, tras dar positivo al Covid-19.

“Hoy es un día especial para mi persona. He logrado vencer esta batalla, pero no lo hice solo, gracias a los médicos y la institución policial”, aseveró Montero, en un acto que se preparó por parte de la policía.

Montero, en ese sentido, aprovechó la oportunidad para informar que 150 policías fallecieron a causa del coronavirus a nivel nacional. No obstante, aseveró que las fuerzas del orden seguirán y fortalecerán su trabajo “en primera línea” contra la enfermedad.