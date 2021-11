Comandante niega el secuestro de dos policías en San Julián: “Todos los policías están sanos, no han sufrido agresiones físicas"

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves el comandante de la Policía, Erick Holguín brindó declaraciones ante la prensa para desestimar el reporte sobre la desaparición de dos funcionarios de la Policía de San Julián la jornada del miércoles, y aseguró que se está adelantando un proceso de investigación para esclarecer los hechos en torno a la aprehensión de uno de los encapuchados del secuestro de Las Londras.

La autoridad departamental de Santa Cruz, se refirió a la emboscada que se registró en San Julián a la policía y garantizó que tomarán acciones después de que se emitan los informes oficiales sobre lo sucedido.

“Todos los policías están sanos, no han sufrido agresiones físicas, no tenemos policías secuestrados, no tenemos policías detenidos, como se ha anunciado en algunos medios de comunicación”, aseveró el jefe policial de Santa Cruz desde la Plaza 24 de Septiembre.