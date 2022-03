Comerciantes del Correo: Alcaldía esperará pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Cochabamba, Bolivia

Respecto al conflicto con los comerciantes del Correo, el secretario general de la Alcaldía, Henry Rico, señaló que la determinación judicial emitida este jueves es parcial. Indicó que esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Así, al ser una determinación parcial, no significa que los vendedores volverán a la zona. Además, aclaró que ellos no atentaron contra su derecho al trabajo.

"No pueden retornar, no pueden volver y no van a volver. No se les está quitando el derecho al trabajo, que ese sí es un derecho fundamental", apuntó.