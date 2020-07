Comisión Europea autoriza comercializar fármaco remdesivir para tratar el Covid-19

Europa

En las últimas horas la Comisión Europea autorizo la comercialización del fármaco remdesivir para tratar el coronavirus. Se trata del primer medicamento contra el Covid-19 cuyo uso ha sido autorizado en Europa.

“La autorización de hoy del primer medicamento para tratar el Covid-19 es un importante paso adelante en la lucha contra este virus”, señalo la comisionada de Salud de la UE, Stella Kyriakides.

La decisión de la Comisión Europea se produce una semana después de que la Agencia Europea del Medicamento aprobara el remdesivir para el tratamiento de pacientes mayores de 12 años que presenten neumonía y requieran aporte suplementario de oxígeno.

El empleo de este antiviral para combatir el Covid-19 está avalado, principalmente, por los resultados preliminares de un estudio publicado el pasado 22 de mayo en la revista The New England Journal of Medicine, que concluye que este medicamento puede reducir la letalidad del virus en pacientes graves y propicia una recuperación más temprana de los enfermos.