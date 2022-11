Comité Cívico de Cochabamba da 48 horas al Gobierno para dar solución al conflicto por el Censo

Cochabamba, Bolivia

El presidente del Comité Cívico, Apolinar Rivera, ratificó el pedido de la realización del censo para el 2023, el cívico remarcó que se mantiene el piquete de huelga de hambre y se declaran en estado de emergencia. Dieron un plazo de 48 horas al Gobierno, para dar solución al conflicto que atraviesa el país.

"En caso de no ser escuchados asumiremos otras medidas de presión desde el día viernes. Por lo pronto seremos estas cuatro personas que nos mantenemos en este piquete de huelga de hambre, de acuerdo a la resolución de la asamblea de la cochabambinidad", indicó Rivera.

Una vez más el representante cívico descartó un paro, por ser atentatorio para la economía regional. El piquete de huelga se mantiene en la Iglesia San Francisco, ingresa en su tercer día, cuatro personas instalaron la medida de presión, pero uno de los huelguistas fue llevado a un centro de salud, recibió la baja médica.

Anoche distintas plataformas ciudadanas se movilizaron en la Plazuela 4 de Noviembre, la avenida Blanco Galindo y Perú, instalaron puntos de bloqueo usando banderas, piedras, llantas, troncos, alambres. En estos puntos se registraron altercados con los conductores que intentaban circular por el lugar. Personal de la Policía procedió a retirar los obstáculos instalados por los ciudadanos.

La postura del Comité Cívico es mantener el piquete de huelga de hambre, aseguran que el Gobierno ha 'traicionado' al pueblo boliviano.

"Una vez más han vuelto a traicionar al pueblo boliviano, sabiendo que son más de 15 días que el departamento de Santa Cruz se encuentra en paro indefinido, con bloqueos y enfrentamientos. Esperábamos que el Presidente en su mensaje presidencial hable del Censo, pero este tema no se tocó para nada. En la asamblea de la cochabambinidad se ha determinado esperar hasta el día viernes, para asumir nuevas determinaciones. No hay un cuerpo para llevar a cabo un paro cívico, eso no es conveniente. Lo más probable es que se amplié los piquetes de Huelga de Hambre", señaló un representante del Comité Cívico.