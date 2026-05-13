¿Cómo afectan los bloqueos en La Paz? Así subieron los precios de la canasta familiar

Los precios de productos de la canasta familiar continúan en ascenso en los mercados de La Paz debido a los bloqueos y problemas de abastecimiento que afectan el ingreso de alimentos a la sede de gobierno.

Comerciantes y compradores reportaron incrementos en verduras, carne y pollo en comparación con la pasada semana, situación que genera preocupación entre las familias paceñas.

“La libra estaba la semana anterios en siete bolivianos, ahora está en 12”, relató una comerciante sobre el precio de algunos productos.

En el caso de la zanahoria, aseguraron que el costo también se incrementó considerablemente, de sólo Bs 15 o Bs 12 la cuarta, hasta Bs 20.

La papa también registró variaciones. Según las vendedoras, anteriormente la arroba se comercializaba entre Bs 60 y Bs 70, mientras que actualmente llega hasta los 80 bolivianos.

Los tomates son otro de los productos afectados por el desabastecimiento. Los comerciantes indicaron que antes el precio oscilaba entre Bs 2,50 y Bs 3, mientras que ahora alcanza los Bs 4.

Carnes de res y de pollo

La carne de pollo también sufrió un incremento importante en los últimos días.

“El kilo de pollo estaba aproximadamente a 22 bolivianos y ahora subió a 32 bolivianos”, afirmaron.

En medio de los conflictos y bloqueos, comerciantes advirtieron además que varios productos ya no están llegando regularmente a los centros de abasto.

Los comerciantes atribuyen esta situación a los bloqueos en distintas carreteras del país, que impiden el traslado de alimentos hacia La Paz y provocan escasez y aumento de precios en los mercados.

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