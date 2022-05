¿Cómo se sanciona a los menores de edad que cometen delitos en Bolivia?

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un adolescente de 16 a 18 años que comete un delito es imputable. Sin embargo, solo puede ser condenado a una pena máxima de 6 años en un centro de infractores.

Si son menores de 14 años no son imputables, no pueden ser juzgados. Así, sea cual sea el delito o tipo penal investigado, incluso asesinato, robo o violación, no recibirán sanción alguna.

"El artículo 269 de la Ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente determina que cualquier menor, hasta los 14 años, es inimputable. No se puede generar ningún tipo de responsabilidad penal. Incluso el Ministerio Público no puede iniciar una investigación sobre menores. Lo máximo a lo que se puede llegar es iniciar, por vía civil, una reparación de daño", explicó el abogado Juan Fernández.

En el caso de los adolescentes de 14 a 16 años, son catalogados como infractores. En ese sentido, la autoridad competente para sancionarlos es un juez del menor.

"A partir de los 16 años ya tienen una responsabilidad penal atenuada. Si un menor de entre 16 a 18 años comete un delito, puede ser investigado y sancionado. Será juzgado por un juez del menor, pero sí puede intervenir el Ministerio Público. La condena es por una quinta parte de la pena", agregó.

Además, la pena que cumplen en el centro de infractores, no se convierte en un antecedente penal -sea el crimen que sea-, porque se trata de un delito cometido como menor de edad.

"Está prohibido el registro de antecedentes de adolescentes. Una vez que salga del penal, eso lo determina el juez de la Niñez y Adolescencia"; indicó la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Cynthia Prado.

Asimismo, la responsable detalló que a los menores inimputables se les realiza abordaje psicológico junto a sus familias.

"Los menores de 14 años están exentos de la persecución penal. No obstante, se realiza otro tipo de tratamiento. Los mayores de 14 años se someten a la justicia penal juvenil y estamos para lo que el Ministerio Público determine", agregó.

Piden revisar sanciones para menores que cometen feminicidios y violaciones

Desde la fundación Voces Libres piden revisar algunos artículos del Código Niño, Niña, Adolescente, ya que hay delitos que deberían ser procesados penalmente-

"Debería haber una diferencia por el tipo de delitos. Habría que estudiar a profundidad desde el área psicológica qué tipo son de mayor gravedad. Un robo no tiene tanta gravedad como un asesinato o feminicidio. Cada delito debe analizarse respecto de los menores de edad", observó Ivana Medina, abogada de Voces Libres.

Apuntan a que, como en un caso de La Paz, una vez que salen del centro de infractores, los jóvenes pueden reincidir o cometer crímenes con mayor crueldad.