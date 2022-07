Como una escena de terror: viajeros fueron atracados al ingresar a un alojamiento

Cochabamba, Bolivia

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una pareja de viajeros ingresaban al Residencial "Nogales", ubicado en la calle Punata para pasar la noche, alrededor de las 23:20 del martes 5 de julio.

La mujer es arrastrada por el piso, porque no quiere soltar la cartera, mientras se aferra la jalan hasta la calle, saliendo del rango de la cámara de seguridad.

Uno de los trabajadores del residencial indicó que la pareja llegó de la ciudad de Oruro, buscando hospedaje. En la planta baja se encuentra un baño público, es en el primer piso donde se encuentra la recepción.

"El trabajador de turno noche presenció el atraco, al escuchar los gritos de los viajeros reaccionó a través de una ventana que nosotros tenemos. No pudo bajar ya que no le dio el tiempo, pero debido a que intentó defender a las personas recibió amenazas de los antisociales (...) Ahora se encuentra temeroso, este no es el primer hecho de esta naturaleza", contó el encargado.