Comuna paceña descarta cuarentena rígida e impone cuatro restricciones

Este martes la Alcaldía Municipal de La Paz determinó aplicar nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus y descartó una cuarentena rígida.

La autoridad informó que quedan suspendidas toda actividad en salones de eventos, actividades deportivas y el consumo o la venta de bebidas alcohólicas.

En cuanto al transporte público se determinó reducir al 50% la circulación de los vehículos.

"Se tomó la decisión de reducir el 50% de la cantidad de vehículos de transporte publico en circulación. A partir de este jueves 28 saldrán de acuerdo con el número de placa par o impar, esta restricción se dará de lunes a sábado, domingo no hay restricción pero se pide a la gente que no salga si no es necesario. El control estará a cargo de la guardia municipal de transporte", informó.