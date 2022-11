Comunarios piden ayuda a autoridades ante falta de lluvias

Cargando...

La Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias de Radio Urbano y Suburbano (Fesucarusu) pide ayuda a las autoridades ante la falta de lluvias que afecta a su producción y ganado.

Cirilo Gonzáles, dirigente del sector, comentó que debido a la sequía las semillas de papa que sembraron no brotan y que se está acabando el forraje y el agua que consume el ganado.

“Los afiliados a esta federación preocupados, uno ya no hay producción de nuestras papas, ya no hay lluvia, también ya no hay forraje para nuestros animales, ya no hay agua, esa es nuestra preocupación”, expresó Gonzáles.

El dirigente espera que las autoridades los ayuden con forraje y les envíe agua en cisternas. Asimismo, considera necesario que se pueda emitir una declaratoria de emergencia.

“Para nuestros ganados (que nos ayude) con forraje y por lo menos que nos mande en cisternas agua, es lamentable hoy en día estamos totalmente preocupados”, dijo.