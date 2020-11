Con artes marciales un peatón evitó el rapto de un bebé en Manhattan

EE.UU.

En el Madison Square Park de Nueva York un hombre caminaba junto con su novia y escuchó unos gritos, observó que ocurría y vio a un hombre que trataba de llevarse un cochecito de bebé en medio de la desesperación de la madre, que tenía a otro niño en brazos.

Sus conocimientos de jiu jitsu de Brian Kemsley fueron propicios en ese momento y decidió aplicarlos para neutralizar y retener al sujeto hasta que llegó la Policía. "No es cuestión de intervenir, es una cuestión de cumplir el deber cuando ves a una mujer y a su hijo gritando", dijo.

Personal policial llegó hasta el lugar y trasladó al individuo a un hospital, a pesar de que no sufrió heridas.

"El limitado jiu jitsu que aprendí hace más de seis años me permitió controlar a un hombre fuerte y adulto como si fuera un bebé", expresó Kemsley, quien reflexionó: "Cuando se trata de seguridad ciudadana, machacar a alguien no debería ser la prioridad. No deberíamos aparecer con palos y empezar a golpear a la gente. La prioridad siempre debería ser desactivar la situación de forma segura y menos violenta posible para no empeorarla".