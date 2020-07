Con falta de reactivos, Santa Cruz registra 256 nuevos casos por Covid-19

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves 23 de julio, Santa Cruz registró una de las cifras más bajas en las últimas dos semanas luego que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó 256 nuevos casos positivos por coronavirus, acumulando un total de 31.656 de infectados en el departamento.

Carlos Hurtado, responsable del equipo de primera respuesta Covid-19 de la Gobernación de Santa Cruz, informó que la cifra baja se debe a la falta de reactivos en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y laboratorios privados que no pudieron procesar las muestras y hacer llegar los resultados hasta el ente departamental. Sin embargo, dijo que la curva de casos es sostenida y de baja transmisión.

"Hoy, lamentablemente, tenemos una cifra baja de casos debido a que no recibimos el reporte de Cenetrop y de algunos otros laboratorios privados, pues no cuentan con los insumos ni el equipamiento para procesar las muestras. Esto no nos tiene que hacer bajar la guardia, continuamos con la media de 500 a 600 casos desde hace un mes", explicó Hurtado.

Detalló que para este día se reportaron 17 nuevas personas fallecidas a causa del Covid-19, alcanzando las 891 víctimas fatales por el virus desde que inició la pandemia. De los 17 fallecidos, 7 pertenecen a la capital cruceña y 10 a municipio de Montero.

En tanto, 125 pacientes fueron dados de alta de los diferentes hospitales en este día, sumando un total de 16.148 las personas que lograron vencer a la enfermedad.

"De los 31.656 casos positivos que tenemos registrados hasta hoy, el 51% de los casos han sido recuperados, esto demuestra el trabajo esforzado de todo el equipo de primera línea y los medios de prensa que nos acompañaron en esta gran lucha", resaltó.

La autoridad aseguró que por cada hora que la población continúa por las calles existen entre 30 y 40 contagiados por el virus en Santa Cruz, por lo que pidió mantener las medidas de bioseguridad y evitar el contacto con otras personas fuera de su hogar.

De los 256 nuevos pacientes, 172 casos se registraron en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, Montero 14, Roboré 12, San Ignacio de Velasco 11, Portachuelo 10, Warnes 9, Porongo 7, Ascensión de Guarayos, Fernández Alonso y San Juan confirmaron 3 casos por municipio. Por su parte Colpa Bélgica y San Carlos presentaron 2 casos, respectivamente. Concepción, Cotoca, Cuatro Cañadas y San Julián identificaron 1 caso por municipio.

Según el reporte del Sedes, a la fecha existen 14.617 casos activos, 27.352 contactos directos y 21.944 casos descartados por laboratorio.