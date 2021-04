Concejal del MAS pedirá a la Fiscalía activar Ley del Arraigo contra Revilla y sus concejales

En las últimas horas el concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Condori, anunció que el martes de esta presentará ante la Fiscalía de La Paz, un requerimiento con el fin de activar la Ley del Arraigo contra el alcalde saliente Luis Revilla y todos sus concejales. Condori dijo que la decisión se la toma con el fin de que estas autoridades respondan por la situación económica de la Alcaldía de La Paz.

“Es más no sabemos si está en el país, ojalá no haya escapado porque debería haber dado la cara y por eso vamos a presentar la denuncia, para que no escape”, dijo Condori.