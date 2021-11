Concejal de El Alto que golpeó a una mujer dijo que se defendió: "El cuerpo te lo pide"

Cargando...

El Alto, Bolivia

Daniel Ramos, el concejal de El Alto, ha salido a defenderse de las acusaciones en su contra por “golpear” a una mujer el pasado fin de semana, y se justifica alegando que fue una trampa en su contra para perjudicar su carrera en la política. “Yo soy la víctima, a mí me agredieron, me han pegado, me han pateado”, aseveró el político en declaraciones a la prensa este viernes.

“La señora viene desde un costado corriendo y me lanza. Yo me estoy retirando y evidentemente, he recibido empujones, pateaduras, me he aguantado. Lo único que he hecho es defenderme, cualquier ser humano lo haría porque reacciona, automáticamente el cuerpo te lo pide”, señaló Ramos.

En el mismo Movimiento Al Socialismo se han pronunciado para que se procese al concejal por violencia contra la mujer, así lo denunció la senadora del MAS, Virginia Velasco, al recordar la ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).

“Se tiene que aplicar la ley, no se va a proteger a nadie. La norma es clara”, manifestó la senadora.

Ramos dijo que se defendió ya que, por ser dirigente del MAS es objeto de insultos y malos tratos y acusó a los miembros de la oposición del Concejo, incluyendo a la exalcaldesa Soledad Chapetón.

El diputado Juan José Jauregui manifestó que también es algo que se debe abordar al interior del partido azul. “Para que sea sancionado al interior del MAS y paralelamente deben activar los mecanismos de ley”, señaló.