Concejal Walter Flores asegura que el MAS está detrás del proceso en su contra

Cochabamba, Bolivia

Tras ser aprehendido acusado de corrupción y trasladado a La Paz para declarar, el concejal de la agrupación Súmate, Walter Flores, calificó las denuncias en su contra como políticas y acusó al ala dura del MAS de estar detrás de este proceso.

Aseguró que no cederá a este tipo de presiones.

Indicó que el objetivo del MAS es inhabilitarlo como concejal titular y que asuma, en su lugar, el concejal suplente, que se habría alineado al partido de gobierno.

Junto a su abogado, negó las acusaciones y dijo que no percibió dos salarios al mismo tiempo. Señalan que el Ministerio Público no interpreta a cabalidad las denuncias, que tienen índole estrictamente administrativo

"Quien ejerce control social se denomina 'actor de prevención y control social', no es un funcionario público, no es un servidor público. Está dentro de las prohibiciones que el que ejerce control social no recibe remuneración, no está sujeto a institución, no está sujeto a remuneración, no está sujeto a horario, no está obligado a prestar declaración jurada", reiteró el abogado Tom Prieto.