Concluye Foro "Censo por La Paz" con la exigencia de que el pre-censo debe ser en julio

La Paz, Bolivia

Con un pronunciamiento de ocho puntos concluyó el Foro "Censo por La Paz", realizado en el Coliseo del Colegio Don Bosco, con la exigencia de realizar con urgencia y de manera coordinada el pre-censo después de las Fiestas Julias y con nueva cartografía. Esto, explicó el alcalde Iván Arias, permitirá saber a dónde quieren pertenecer las personas de las áreas que limitan con otros municipios.

“Solicitamos al Instituto Nacional de Estadística (INE) la realización conjunta y coordinada del pre-censo, que quiere decir, en estas zonas donde tenemos gente que quiere ser censada, deberíamos hacer un pre-censo para que la gente diga: no, yo no soy de Palca, yo soy paceño . ¿Estamos de acuerdo?”, consultó Arias a los más de tres mil asistentes al Foro y la respuesta fue positiva de manera contundente.

Arias recalcó que La Paz no permitirá una “cartografía antigua”, como la que se usó del 2012 y que era del 2001, dado que el resultado del proceso le privó a La Paz un ingreso anual de 50 millones de bolivianos, pues 226 manzanos censales fueron entregados a municipios aledaños.

“El 2012, con esa cartografía equivocada, no consensuada, en el que el INE no quiso ponerse de acuerdo con el Gobierno Municipal, hemos perdido 123 mil habitantes, eso significa recursos; cada año hemos perdido 50 millones de bolivianos . Esas manzanas censales (226) se han ido a otro municipio, pero nosotros como municipio con la plata hemos seguido atendiendo a esos barrios”, reflexionó el alcalde Arias.

Por eso, después de su presentación conjunta con la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, el mensaje fue que si no se actualiza la cartografía, se estima que La Paz perderá 300 mil habitantes. Por eso, urge realizar el pre-censo y para este fin, informó Rocabado, ya se hizo una solicitud al INE y existe aceptación para hacerlo.

“Quiero que quede bien claro, los paceños no nos estamos oponiendo al censo, nos estamos oponiendo a un censo que no sea confiable, que no sea consensuado y que no use cartografía actualizada. Por eso nuestra primera resolución debería ser apostar a la realización de un censo como elemento estructurante de planificación, si este se basa estrictamente en la confiablidad, que nadie discuta, para eso necesitamos consenso, tenemos que revisar esta cartografía, no se puede aplicar la cartografía del 2012”, explicó Rocabado.