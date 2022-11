Conductor de surubí que causó el accidente con 7 muertos no estaba ebrio

Cochabamba, Bolivia

El conductor del vehículo tipo surubí, que este fin de semana impactó contra un tráiler dejando 7 personas fallecidas en el Trópico de Cochabamba, no se encontraba en estado de ebriedad.

El informe del alcoholemia ratificó que el chofer no había consumido bebidas alcohólicas. En ese sentido, el accidente se dio debido al exceso de velocidad del conductor responsable.

"Recibimos el reporte de laboratorio donde se hace mención a la prueba de laboratorio de sangre y el resultado es 0, no estaba bajo influencia alcohólica. He recibido el parte de los investigadores asignados al caso, que están elaborando ya el informe de conclusión del caso. La causa directa para que se haya suscitado este accidente es que el conductor estaba con exceso de velocidad. Una causa remota que han determinado es el no respeto a a las normas de tránsito, los límites de velocidad", detalló Mercado.