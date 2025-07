Conductores denuncian hurtos mientras hacen fila por combustible en Santa Cruz

La escasez de combustible en Santa Cruz no solo está paralizando el transporte de carga, sino que también ha convertido las filas en los surtidores en zonas de riesgo. Transportistas denuncian que, mientras esperan durante días por una recarga de diésel, sufren constantes robos de repuestos y equipos valiosos de sus vehículos.

“Vengo esperando desde el día viernes. Nosotros traemos carga especial desde San Pablo y esto nos afecta bastante porque ya van tres días que estamos aquí, y en frontera no hay diésel. Hemos tenido que venir hasta acá con lo poco que nos quedaba”, relató un chofer visiblemente agotado. Como él, decenas de transportistas permanecen varados durante jornadas completas sin garantías mínimas de seguridad.

Los camiones, estacionados en largas filas que se extienden por kilómetros, se han vuelto blanco fácil para delincuentes que operan de noche e incluso a plena luz del día. “Nos roban las baterías, sensores, todas las cosas de los camiones. Ya ha habido varios casos. Mire, aquí quebraron el soporte de la batería, se la llevaron para venderla en 100 pesos cuando vale más de 500 bolivianos”, agregó otro conductor mientras señalaba los restos de su camión vulnerado.

La situación es tan grave que muchos camioneros han debido convertir sus cabinas en dormitorios improvisados, durmiendo con un ojo abierto por temor a nuevos robos. “Hasta tres días me he estado parando. Dormimos aquí mismo, al lado del camión, porque no hay dónde ir y tenemos que cuidar nuestras cosas”, explicó otro chofer resignado.

El impacto no solo se refleja en la pérdida de repuestos, sino también en la cadena logística. “Yo estoy yendo vacío a Guarayos a traer grano de maíz, pero ya va una semana que estoy aquí. Me está afectando gravemente a mí y al dueño del Chaco porque no estoy llegando a tiempo a sacar el maíz”, declaró un transportista afectado.

La crisis del combustible en Santa Cruz, sumada a la inseguridad creciente en las zonas de surtidores, ha dejado a los trabajadores del volante en un estado de vulnerabilidad extrema. Piden a las autoridades mayor presencia policial en las zonas de espera, soluciones estructurales al suministro de diésel y medidas urgentes para garantizar su integridad física y patrimonial.

“Nos afecta a todos: a mí, al dueño, al productor. Esto es una cadena. Y mientras no hay solución, seguimos esperando, cuidando lo poco que nos queda”, concluyó otro conductor, bajo el sol ardiente y con la incertidumbre como única certeza.

