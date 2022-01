Confirman clases presenciales y semipresenciales en El Alto

Cargando...

El Alto

El director Departamental de Educación de La Paz, Carmelo López, confirmó este jueves que las clases inician este 1 de febrero, y en la ciudad de El Alto serán presenciales y semipresenciales, tanto en colegios fiscales como particulares.

“Estamos indicando que en la ciudad de El Alto se ha determinado que las labores educativas van a ser presenciales y semipresenciales, también para las unidades educativas privadas, ya están listas, la señora alcaldesa ya ha dotado de lavamanos portátiles, los cuales están puestos en las puertas de todos los colegios”, manifestó López.

La autoridad departamental de educación, afirmó que las unidades educativas se encuentran equipadas con los implementos de bioseguridad, para evitar una propagación de Covid-19.

“Van a estar los lavamanos portátiles, el alcohol en gel, la señalización, entre otros, por lo tanto, a todos los directores, maestros y maestras, porteros, regentes, secretarias, les estamos dando funciones específicas, que deben de hacer fuera de su labor, por lo tanto, hay una necesidad de trabajar de manera comunitaria, juntas escolares, padres de familia, organizarnos de la mejor manera posible”, aseveró López.

Así mismo, anunció que cada unidad educativa tendrá un comité de salud, para que coadyuve en el uso adecuado de los implementos de bioseguridad, entre otros aspectos.

La pasada jornada, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, el director de Educación del municipio de El Alto, Ramiro Beltrán, afirmó que esta determinación se asume, debido a que las familias alteñas no tendrían la posibilidad de acceder todos los días a educación virtual, debido a recursos económicos y mala señal del internet.