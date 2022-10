Conozca las seis resoluciones del Cabildo en Cochabamba por el Censo y la justicia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Al finalizar la tarde de este lunes, se inició el Cabildo por el censo y la justicia en la ciudad de Cochabamba. La convocatoria fue realizada por las plataformas ciudadanas, cívicos y otros sectores que se reunieron en la plaza de Las Banderas para analizar la fecha de realización del Censo y las elecciones judiciales, entre otros temas.

En la primera parte, participó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien aseguró que no podía faltar al encuentro a pesar de tener detención domiciliaria en su ciudad. El cívico resaltó que se busca la unidad de los bolivianos.

"Esta es una lucha y tenemos que asumirla todos los bolivianos. Tenemos la esperanza de una Bolivia diferente, todos unidos", aseveró y agregó que para los bolivianos el censo es salud, educación, carreteras y sería el más importante de la historia porque cuidará la democracia. Posteriormente, se retiró para retornar a Santa Cruz.

Luego tomaron la palabra el dirigente de Adepcoca, Gabriel Amato, quien dio su apoyo al cabildo, sobre todo en el punto referente al censo y pidió respeto a las normas. Del mismo modo, participaron el coordinador de las plataformas 21F, Omar Sánchez, Conade, Conamaq, Fejuve y el presidente de la Asociación de los oficiales pasivos de las FFAA de Cochabamba.

Así, al finalizar, el representante de las plataformas 21F leyó seis resoluciones que fueron aprobadas por los presentes:

1. Trabajar conjuntamente para lograr la transformación del sistema judicial por iniciativa popular que no permita más jueces que respondan al partido de turno, no más persecución política a ciudadanos que defienden derechos y que encarcelen a Evo Morales por sus delitos.

2. El censo se debe realizar en 2023 para no retrasar más el crecimiento y desarrollo de regiones. Construir un padrón electoral transparente para evitar fraude y no permitir que el censo esté cerca a las elecciones para que no se politice y empañe.

3. Fortalecer la familia boliviana y no permitir el adoctrinamiento de los niños. Proteger y trabajar en el fortalecimiento de este núcleo de la sociedad boliviana.

4. Realizar una concentración el 21 de este mes en el mismo lugar para determinar acciones como pueblo cochala si el gobierno no responde mandatos.

5. Convocar al presidente y directorio de Comité Cívico local para que sean parte de la Asamblea de la Cochabambinidad, dándoles un plazo para unirse hasta mañana. Caso contrario los desconocerán y crearán otro Comité Cívico Cochabambino.

6. Conformar, de manera abierta, un comité de defensa cochabambina a cargo de realizar acciones necesarias para cumplir el mandato de este cabildo y buscar unificación de grupos con convicción democrática, de libertad y justicia para no desgastar la lucha. Este comité realizará el llamado a la población para luchar por los derechos establecidos en la CPE y la carta interamericana de derechos humanos.

Previamente se realizó un acto simbólico, colocando una plaqueta sobre el árbol que fue quemado durante los enfrentamientos de 2019 en la Plaza de las Banderas.

El mensaje indica: "No olvidemos que el enfrentamiento entre bolivianos es retroceso y destrucción. Solo la unidad es progreso y desarrollo". El colocado estuvo encabezado por Sánchez, Calvo y Amato.