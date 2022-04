Construcción funcionaba como bar clandestino frente a Universidad

El Alto

En la ciudad de El Alto, la Intendencia intervino un Bar clandestino que funcionaba en una construcción y a plena luz del día, esto en cercanías de la Universidad Pública de dicha ciudad, (UPEA) se arrestó a más de 30 personas entre varones y mujeres e incluso indocumentados.

Autoridades informaron que las bebidas que ofrecían son de dudosa procedencia e incluso estaría siendo mezclado con metanol (El metanol es extremadamente tóxico. Tan solo 2 cucharadas (30 ml) pueden ser mortales para un niño. Alrededor de 2 a 8 onzas (60 a 240 ml) pueden ser mortales para un adulto.)

“Se ha procedido al arresto de personas para ver donde se los traslada, independientemente las bebidas artesanales no sabemos con qué elemento, sustancia la elaboran, esta bebidas son elaboradas con metanol, este produce no mareo sino embrutecimiento de la persona y esto con lleva a la comisión de delitos”, informó el My. Israel Marca sub comandante de Alto Lima.