Contradicciones en torno a la salud de Añez

Este jueves, la expresidenta Jeanine Añez, quien cumple el noveno día de huelga de hambre, sufrió una descompensación en su salud mientras asistía a una nueva audiencia en la que solicitó la cesación a su detención que se desarrollaba de manera virtual.

El médico Karim Hamdam revisó a la exautoridad en el penal de Miraflores y señaló que su vida no corre riesgo pero que se encuentra débil y con una débil deshidratación.

“Ahora mismo está un poquito delicada, no esta crítica pero vamos a sacar (exámenes) de laboratorio y vamos que hacer en base a eso (…). Al momento, no (amerita internarla en un hospital). Está deshidratada, (tiene) una deshidratación leve a moderada; está tomando líquidos pero no está comiendo nada”, señaló el galeno.