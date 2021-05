Copa a Morales: “No podemos tratar de pandilleros a las nuevas generaciones que piensan diferente”

Cargando...

El Alto, Bolivia

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se pronunció ante las declaraciones que dio el expresidente Evo Morales, y pidió que no se trate de “pandilleros” a las nuevas generaciones de jóvenes que piensan diferente y tienen una visión distinta de país.

En la víspera, durante un encuentro departamental de jóvenes del MAS en Oruro, el expresidente Morales instó en la necesidad de formar patriotas y no vende patrias, porque si no se los apoya a esos grupos que están en emergencia "van a ser pandilleros. Aquí no tenemos, en el oriente boliviano son pandilleros”, sostuvo.

Copa no quedó atrás y reaccionó a esta afirmación. “La reconciliación es la base para pacificar el país y la tolerancia debe ser el común denominador en la actitud de los bolivianos. No podemos tratar de “pandilleros” a las nuevas generaciones que piensan diferente y tienen una visión distinta de país, todos somos iguales”.

La noche del lunes en el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, el diputado del MAS, Héctor Arce, para explicar esa declaración del líder político del MAS, dijo que llamó pandilleros a las personas que traicionaron al partido oficialista y que uno de los ejemplos es la expresidenta de la Cámara de Senadores y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

“Yo creo que es un término que se ha utilizado contra los traidores del MAS, en el pasado hubo traidores, hoy mercenarios políticos, yo los llamo así, le puedo dar nombres. En Cochabamba el Vikingo (Sergio Rodríguez). (…) Otro ejemplo le doy, Eva Copa. ¿Qué era Eva Copa antes de ser presidenta del Senado?, ni el más ocioso hablaba de Eva Copa. (…) En una organización política le guste o no a su militante, las decisiones colectivas, las decisiones orgánicas se acatan”, dijo Arce.

"La patria necesita patriotas, no antipatrias ni vende patrias, hay muchos grupos. Aparecen grupos guevaristas, (seguidores de) Marcelo Quiroga, tantos grupos (que) aparecen de jóvenes. (..) Hay que fortalecer a esos grupos, debemos ser todos unidos, sino apoyamos a estos grupos, van a ser pandilleros, claro, seamos responsables. Aquí no tenemos, en el oriente boliviano son pandilleros, tienen control territorial en todo el mundo”, declaró Morales en el en el acto público en Oruro.

En tanto que el parlamentario y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña por el MAS, Rolando Cuéllar, pidió a Morales que especifique a quiénes se dirigen cuando llama "pandilleros", pues asegura que él se formó en el instrumento político desde muy joven.

"Veo que se generaliza, el hermano Evo debería especificar, no sé a quiénes se refiere. Cuando uno está en un discurso se le va la palabra", expresó Cuéllar.