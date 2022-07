Copa Evo se jugará en el moderno estadio de Villa Tunari que tiene desde salas de masajes hasta sala presidente

Cargando...

Cochabamba - Bolivia

Más allá de un campo de fútbol, el moderno Olímpico Bicentenario de Villa Tunari de Cochabamba hace honor a su nombre porque cuenta con salas de masajes, gimnasio, plaza de comidas, hasta una sala para presidente y más.

El complejo tiene una capacidad para 25.000 personas, el cual acogerá el campeonato Sudamericano “Copa Evo 2022” Sub-17 en el que participarán equipos internacionales y nacionales.

El estadio de acuerdo al portal del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari cuenta con: campo de fútbol reglamentario, banquillo para 23 personas (2), banquillo para árbitros (1), vestuarios (4), sala de masajes (4), sala de entrenadores (2), área de calentamiento (2).

Asimismo, área de uso general-refrigerios (2), plaza de comidas (30 personas), área Vip (butacas 132), cuenta con pantallas Led (234), sala presidente (1), sonido con 24 parlamentes, sala de conferencias de prensa, parqueo para 1.520 vehículos y cabinas de transmisión de televisión y radio.

También posee camerinos para los árbitros, sala para lo utileros, sala de control de dopaje, sala médica, una oficina para la gestión de eventos, vestuarios para las niñas y niños que recogen los balones, tiene al menos 40 cámaras de seguridad y baños para el público 260.

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, legisladores del Movimiento al Socialismo de la región del Trópico de Cochabamba y autoridades locales están concentradas en la organización del evento que avanza en medio de la polémica tras los cuestionamientos de Comunidad Ciudadana.

Tras ser lanzado el evento, la diputada de CC Luisa Nayar instó a los clubes a no participar de dicho evento deportivo para no dañar su imagen. En esa línea envió cartas a los equipos que inicialmente confirmaron su participación. “No participen para que no arruinen su imagen; para que no se vean inmiscuidos en los narcovínculos de Evo Morales y su séquito”.

El campeonato se realizará con la participación de: Boca Juniors. y River Plate (Arg), Gremio y São Paulo (Bra), Sporting Cristal (Pe), Universidad Católica (Chi), Always Ready, Bolívar, The Strongest, Aurora, Deportivo Trópico y Nueva Santa Cruz.

Dirigentes de diferentes sectores como comerciantes y transportistas realizan la limpieza y el pintado en el estadio para el campeonato “Copa Evo 2022” Sub-17. “Estamos aquí pintando con la pintura que nos dio el municipio”, dijo una persona que es de la federación de transporte del lugar.

El senador de Cochabamba, Leonardo Loza, también anda afanado, incluso se disculpó de hablar sobre el caso “narcoaudios”, porque dijo que está ocupado en el campeonato.

Prefirió no dar detalles de los costos que representa la organización, los que son asumidos por la Asociación Regional de Cochabamba, y que “en su debido momento, cuando termine el campeonato, se dará a conocer el monto”.

Loza informó que del campeonato participarán seis equipos internacionales y seis nacionales. En las últimas horas un equipo de Estados Unidos desistió de llegar, según Evo Morales por presión de la Embajada, tampoco asistirá Blooming de Bolivia, aunque dijo que fue reemplazado por Nueva Santa Cruz.

El presidente del Estado, Luis Arce, ha sido invitado al evento, al igual que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), también los presidentes de los distintos clubes de futbol profesional, confirmó su presencia el embajador de Argentina.

Las entradas para el campeonato Sub-17 tienen precios desde los 10 bolivianos para curva, 20 general y 30 preferencia. Morales ya publicó el fixture en sus redes sociales.