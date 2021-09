Copa expresa su solidaridad a Choquehuanca y afirma que no permitirá que nadie le falte el respeto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, expresó este miércoles, su solidaridad al vicepresidente de Estado, David Choquehuanca, por los hechos suscitados en los actos por la efeméride departamental de Santa Cruz, afirmó que no permitirá que nadie le falte el respeto, debido a que él fue elegido democráticamente.

“Mi solidaridad con el Vicepresidente, porque él es aimara como nosotros y no vamos a permitir que nadie le falte el respeto, porque aquí hubo elecciones democráticas, donde el pueblo ha decidido quiénes nos comandarán, así como nosotros respetamos a las autoridades legal y legítimamente elegidas en Santa Cruz, creo que esas autoridades también tienen que respetar a las autoridades legal y legítimamente elegidas por el pueblo boliviano”, manifestó Copa.

La primera autoridad de El Alto, resaltó la importancia de la crianza de los hijos, para que se formen con los valores de respeto.

“Nosotros educamos a nuestros hijos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, no para que vayan a agredir a nuestros hermanos, no para que insulten al otro, no para que discriminen”, aseveró Copa.