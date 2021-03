Copa revela que en el MAS los "ningunearon" y una "juntucha" impide los nuevos liderazgos

Cargando...

La Paz, Bolivia

La expresidenta del Senado y ahora virtual alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, ratifica que su salida del Movimiento Al Socialismo es un "viaje sin retorno", porque es una organización política donde un "grupo selecto" no permite que crezcan los liderazgos si no eres parte de una "juntucha".

Copa espera con prudencia los resultados oficiales del cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar que según el conteo rápido de la empresa Focaliza de La Red Uno de Bolivia, le otorga un 68.7% de los electores y Zacarías Maquera, candidato del MAS, logró el apoyo del 19% del electorado.

Paralelamente, organiza una comisión que trabajará en la transición con la actual gestión del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Asegura que está consciente de que los recursos estarán disminuidos para esta gestión, más aún por el Covid-19, sin embargo, dijo que se pensará en medidas estructurales y también se "golpearán puertas" para mejorar la gestión municipal.

Copa fue una sorpresa desde que anunció su decisión de ir como candidata por Jallalla La Paz, luego que el MAS la hizo a un lado, desconoció su liderazgo y optó por apoyar a Maquera, un candidato que, aunque ya había sido concejal no fue una figura que hubiera destacado en su gestión.

Consultada sobre las voces de dirigentes Bartolinas que han pedido que retorne a las filas del MAS, sostuvo que "ese grupo (selecto o juntucha) no va a dar paso a que yo vuelva o que genere nuevos liderazgos. Por eso es un viaje sin retorno", porque "si no eres parte de ese grupo tú no tienes cabida, insistió.

Duda que cambien las cosas al interior del Movimiento Al Socialismo, "tendría que irse la juntucha, aunque dudo mucho que lo hagan porque ahí prevalece más el llunk'erio que otra cosa", afirmó, Copa, quien asumió la presidencia del Senado durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019.

Luego que el entonces presidente del Estado, Evo Morales, renunció; también lo hizo el vicepresidente, Álvaro García Linera; Adriana Salvatierra dimitió de la presidencia del Senado, de la misma manera lo hizo el presidente de Diputados, Víctor Borda.

Consultada sobre si Evo Morales es parte de esa "juntucha", Copa manifestó que el expresidente "se ha hecho rodear por gente que no le dice la verdad", uno de esos ejemplos claros es que nuevamente le mintieron en las elecciones en El Alto. "Mira los resultados, qué le demuestra los resultados", cuestionó.

Aunque dijo que solo depende del exmandatario "salir de esa barrera", al lamentar que no hayan retornado del refugio en el exterior con humildad sino con soberbia y arrogancia.

Sin dar nombres los invocó a reflexionar porqué durante los momentos más críticos del país esas personas "no estuvieron con su gente, no estuvieron con su patria, por culpa de esas personas y algunos que faltan, la gente se ha desencantando con el MAS.