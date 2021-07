Copa sobre hechos del 2019: "A mí me llamo Adriana para renunciar"

En las últimas horas en una entrevista realizada por un medio de comunicación, la alcaldesa de El Alto y exsenadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa, reveló que en el 2019 Adriana Salvatierra la llamó para que renuncie a la Asamblea, pero ella se negó hacerlo.

“A mí me llamo Adriana para renunciar. Nunca me dijo Eva, me dijo Mónica: ‘Mónica llama a las chicas, que tienen que renunciar’. Yo he dicho: ‘por qué voy a renunciar, yo no voy a renunciar, yo no he hecho nada, yo no he robado, no he matado a nadie, yo no voy a renunciar y yo me voy a quedar”, señaló Copa.