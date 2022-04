Covid-19: Advierten que la quinta ola llegará a finales de mayo a Bolivia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Colegio Médico cruceño, Wilfredo Anzoátegui, señaló que “si bien existe una curva estable baja de 100 a 40 casos diarios por Covid-19, con esos datos y además el comportamiento epidemiológico que estamos teniendo y los cambios climáticos, no se descarta que, si se presente un repunte o podríamos hablar de una quinta ola”, no obstante, eso sería para finales de mayo o principios de junio aproximadamente qué es lo que nuestros epidemiólogos han estado analizando”.

Por lo que no estamos en condiciones de quitarnos el barbijo porque todavía el virus permanece entre nosotros, los datos nos dicen que no se trata de una endemia que es muy diferente a la pandemia, la pandemia es nivel mundial, la endemia es el nivel local, entonces todavía no existen esos datos, añadió Anzoátegui.

En un recorrido realizado por un equipo de Notivisión por las calles, mercados, comercios y avenidas de la capital cruceña, se pudo evidenciar que gran parte de las personas no usan barbijo y tampoco porta alcohol a la mano.

Por su parte, Erwin Viruez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, indicó que Pfizer es la vacuna habilitada para ser usada como tercera dosis. Asimismo, señaló que hay preocupación por el descenso de afluencias a los centros de vacunación y que el 30 a 40% de las personas no han recibido ni siquiera su primera dosis y esto preocupa, puesto que las vacunas corren el riesgo de caducar.

Por otro lado, el ministro de Salud, Jeyson Auza, manifestó que el proceso de vacunación contra el Covid-19 está sufriendo una ralentización en general, aunque destacó que las cifras de menores vacunados van en ascenso luego del inicio de clases.