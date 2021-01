31/12/2020 - 21:53

Comunidad

Covid-19: Santa Cruz cierra el 2020 con 875 nuevos contagios y un total de 4.486 víctimas

El Sedes informó que este registro de nuevos casos no se observaba desde el mes de junio. Piden a la población no descuidar las medidas de bioseguridad para no ahondar la crisis.