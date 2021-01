Covid-19: Santa Cruz reporta 588 nuevos contagios y Sedes exige una cuarentena rígida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Al finalizar la jornada de este martes 12 de enero de 2021, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, reportó 588 nuevos casos por Covid-19 en Santa Cruz, de las 1.481 pruebas para PCR que procesaron los laboratorios autorizados.

Esta cifra representa un 40% de contagios teniendo como promedio diario 500 casos, lo que hace suponer que en tres días se supere la cantidad total de casos registrados en diciembre y que enero duplicará los contagios del mes pasado. Con estos nuevos datos, Santa Cruz acumula 59.278 casos positivos.

De acuerdo al reporte, para este día se lamentó el fallecimiento de ocho personas a causa del coronavirus, totalizando 4.554 víctimas desde el inicio de la pandemia. Además, 651 personas fueron dados de alta después que eran portadores de la enfermedad, haciendo un total de 46.425 pacientes recuperados del virus.

De los 588 nuevos contagios, 518 se reportaron municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia (16), Vallegrande (13), Porongo (9), Fernández Alonso (8), San Julián (8), Cuatro Cañadas (3), Postrervalle (2), Samaipata (2), San Ramón (2), Warnes (2) y de a 1 caso tienen Warnes, Camiri, Colpa Bélgica, Pailón, San Javier y Santa Rosa.

El director del Sedes, Marcelo Ríos, informó que de los 8.299 casos activos que hay en el departamento, 98 se encuentran en las diferentes unidades de terapias intensivas.

Pedirá volver a una cuarentena rígida

Marcelo Ríos, director del Sedes, manifestó en conferencia de prensa que en la próxima reunión ampliada del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) pedirán que se determine una cuarentena rígida al menos de 14 o 21 días, pues asegura que equivale a un periodo de incubación, para que se pueda frenar el ascenso de casos de coronavirus.

“El crecimiento de casos nos está llevando a una situación calamitosa, más aún si no se puede reaccionar debidamente en la contratación de personal como en el Hospital Japonés, en el San Juan de Dios, como en el Oncológico o el Hospital de Niños que necesitan que se contrate el personal de una vez, pero todavía no se puede hasta que no inscriban los recursos como corresponden a nivel central”, aseveró Ríos.