CRE amplió el plazo para que los consumidores procedan a pagar sus facturas de electricidad

CRE ya había anunciado hace unos días que a partir del 10 de septiembre comenzaría con los cortes después de una tolerancia que se dio en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus el día de ayer largas fueron las filas que se registraron ciudadanos que llegaron hasta las instalaciones de la cooperativa en Santa Cruz para pedir una prorroga.

"eso vengo a ver que no me corten porque el 10 son los cortes y recién un pariente también ha muerto no solo Dios sabe cómo uno vive. No nos estamos quejando de que nos cobren queremos pagar pero ahorita no tenemos plata" dice entre lágrimas una Sra. que estaba haciendo cola.

"Desde enero debo mi esposo está mal por eso no he podido pagar pero yo quiero hacer un plan de pago porque ahorita no tengo, no sé si pagar la luz o comprar la receta de mi esposo", dice preocupada una Sra.