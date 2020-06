Crédito de Vivienda Social: Bs 150.000 para construcción y hasta Bs 70.000 para refacción

La Paz, Bolivia

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Vladimir Ameller, en entrevista con El Mañanero se refirió al Crédito de Vivienda Social para aquellas personas que no pudieron acceder a un vivienda digna, explicó que existen dos opciones para que la población pueda acogerse y que a diferencia del modelo anterior la gente pude decidir donde, cuando y como quiere construir su casa.

“Dos opciones es una que va a poder tener un acceso a 150 mil bolivianos para lograr construir en su terreno aquello que no ha podido hacerlo, eso significa una casita a la mejor pequeña de 80, 90 metros cuadrados pero que es una oportunidad para que los que no tenían casita puedan construirlo. La otra también de interesante opción es que aquellos que tenían una casa y que no han podido ampliarla o refaccionarla o mejorar sus condiciones para enfrentar el riesgo puedan acogerse a un crédito hasta 70 mil bolivianos para poder hacer aquello”, explicó Ameller.

Señalo que este Crédito de Vivienda Social iniciará en los próximos días, y que las personas que ganen entre un salario mínimo hasta tres salarios mínimos podrán acogerse al beneficio.

Cargando...

“Para que la gente que gana uno, dos , tres salarios mínimos tenga la opción de beneficiarse de este fondo de garantías para la vivienda social que esta iniciándose en los próximos 25 días con un monto de 500 millones de bolivianos para poder respaldar todas estas operaciones de crédito para vivienda social”, señalo el viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Afirmo que esta semana sostendrá reuniones con la banca de mediana y pequeña empresa, con las cooperativas de ahorro y crédito para incentivar a generar metas y carteras para vivienda social y así privilegiar a personas que no cuente con una vivienda digna.

Por otro lado informo que con el anterior modelo existirían algunos proyectos pendientes.

“Que es la Tamborada y Villa Tunari tenemos más de 250 millones de bolivianos que deberán estar en poder del estado y que hoy día no están regularizadas adecuadamente y lo que es peor no están asignadas están soluciones habitacionales para las personas que realmente lo necesitan”, aseguró Ameller.