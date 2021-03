Creemos denuncia persecución política contra Camacho

La mañana de este miércoles el diputado por Creemos, Erwin Bazan, denunció una persecución política contra Fernando Camacho quien fue convocado nuevamente a declarar en calidad de testigo por el proceso que se le sigue al coronel Aníbal Rivas Guzmán por las movilizaciones de noviembre del año 2019 que terminaron en la renuncia Evo Morales.

Se confirmó que Camacho se presentará a la convocatoria para declarar.

La primera citación tenía como fecha el 25 de febrero sin embargo fue anulada poco después. Ahora se lo volvió a convocar a Camacho a oficinas de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna en Santa Cruz.

“El gobierno mintió, sigue la persecución. Me han vuelto a "invitar" para que preste mi declaración sobre el proceso que se le sigue al Crl. Aníbal Rivas. El Comandante Nacional dijo que mi notificación había sido un error, pero al parecer el error fue hacerlo durante la campaña electoral, ahora que ya perdieron, volvieron con la notificación. El amedrentamiento y la persecución no es un error, sino una política de Estado como siempre lo fue. El jueves estaré presente y diré mi verdad. No abandonaremos a ningún luchador de la democracia”, afirmó Camacho en su cuenta de Facebook.