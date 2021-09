Criminólogo asegura que Matusalén mató a Mayerli porque la quería solo para él

En las últimas horas, el abogado criminólogo Emilio Viscarra, responsable de realizar la entrevista y el estudio psicológico a Matusalén Mancilla autor de la muerte de Mayerli, reveló que tras aplicar un test de psicopatía se determinó que el sujeto es un psicópata abúlico lo que quiere decir que es calculador y frío.

“Es un psicópata abúlico, no se abre a nada, es callado, introvertido. Su familia se gana la vida en el negocio informal”, señaló Viscarra.

Viscarra dijo que fue difícil que Matusalén revelara lo que exactamente ocurrió el pasado 5 de septiembre.

"Fue una cita con la muerte. Primero llega Mayerli, unos 15 minutos antes de encontrarse con Matusalén. Después ambos se dirigen al bosquecillo de Inca LLojeta. En el lugar, la soga y el cuchillo ya estaban ahí, con los que iba a cometer el delito. La domina y ella se da cuenta de que estaba pasando algo y ella le dice: ‘voy a volver contigo’. Pero él no le creyó, es entonces que yo le insisto en la pregunta y Matusalén me responde textualmente: 'Nunca iba a volver conmigo, por eso la maté. Ella me engañaba y tenía otro hombre'”, dijo el especialista en criminología.