Crisis de empleo; especialistas afirman que algunos anuncios sirven para captar víctimas de trata

La Paz

Jael es el nombre de una joven titulada de la universidad, ella cuenta que es muy difícil encontrar trabajo, debido a que dentro de los requisitos no solo le piden la licenciatura, también le exigen que tenga títulos de diplomados y maestrías, para un empleo donde no le ofrecen ni el salario mínimo.

Adelaida otra de las jóvenes que hoy cuenta con una fuente laboral, manifestó que antes de acceder a este empleo tuvo que postular a 35 anuncios, ya que le negaron los trabajos debido a que tiene una hija, por lo que se acomodó a un empleo donde le permitan trabajar con su niña.

“La necesidad a algunas les obliga a hacer muchas cosas. Me dijeron no que con niños no se aceptan porque es perjudicial”, afirmó Adelaida.