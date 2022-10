“Cuanto duele un corazón roto”, escribió en cinco cartas la madre que mató a su hijo y se suicidó

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo en la zona Mercurio de la ciudad de El Alto, una madre de 34 años y su hijo de 17 fueron encontrados sin vida en su domicilio, ambos habían consumido órganos fosforados, la mujer identificada como Felipa, se despidió de su familia y vecinos, habría asegurado que se va de viaje con su hijo.

“Me dijo voy a viajar con mi hijito, yo le dije dónde y me respondió donde el destino me lleve”, manifestó una de las familiares de los fallecidos.

Las autoridades investigan el hecho, ya que la mujer dejó cinco cartas póstumas dirigidas a sus hermanos, en las que manifestó que tiene problemas que no tienen solución y aseguró que mató a su hijo porque no quería que él sufra.

“Tengo problemas que no tienen solución, hice cosas que me avergüenza decir, pero no podía dejarlo (a mi hijo) solo sin mí, está muy acostumbrado a mí, espero esto no haga más problemas”, se lee en una de las cartas de las cinco, que dejó Felipa.