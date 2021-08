Cuarta ola por covid-19 afectará a quienes no están vacunados: Salud

La Paz, Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, alertó en conferencia de prensa este miércoles que la augurada cuarta ola de contagios por Covid-19 tendrá mayor impacto en aquellas personas que no se han colocado la vacuna contra el virus.

La autoridad exhortó a la población a dirigirse a los puntos de vacunación para colocarse la dosis y así evitar una mayor propagación de la pandemia que hasta los momentos se ha cobrado la vida de 18.330 en Bolivia y millones de fallecidos en el mundo.

“Decir que la cuarta ola, si se da, afectará solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerado. La cuarta ola será para aquellos que no han recibido la vacuna, por eso invitamos a todos los que no han recibido la dosis, que se apersonen, que acudan a recibir la vacuna”, declaró Auza.