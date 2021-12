Cuatro delitos predominan en la ciudad de El Alto por las fiestas de fin de año

El Alto

Víctimas de hechos delictivos recomiendan a la población cuidar bien sus pertenencias, para evitar ser sorprendidos por antisociales, más aún en estas fiestas de fin de año, que grupos delincuenciales operan, bajo distintas modalidades.

Algunas víctimas cuentan como perdieron sus pertenencias en manos de los delincuentes.

Mientras un joven víctima de robo de celular, afirmó que fue sorprendido cuando le sustrajeron de sus manos, su celular en un minibús.

Una mujer contó que a través de un descuido le robaron su celular, los antisociales planificaron como distraerla, cuando buscó su equipo ya era tarde.

“Encontré un paquetito envueltito en la calle, entonces vino un señor y me dice hay hice caer mi plata, entonces yo no vi nada en ese momento, no revisé, solo me acerqué a comprar pañal para mi nieta, cuando me subí al minibús para llamar a mi hijo ya no había el celular”, señaló la mujer víctima de descuidistas.