Cuatro hermanos necesitan ayuda para sobrevivir, llevan tres días sin comer y su madre padece cáncer

La Paz

Se trata de cuatro hermanos pequeños, miembros de la familia Argani, hijos de una madre que atraviesa la enfermedad de cáncer, su padre anteriormente les proporcionaba recursos económicos para su alimentación, sin embargo, ahora se encuentra desaparecido.

“Ya no tenemos ningún centavo, no desayunamos nada, no comimos ni ayer, ni anteayer”, dijo otro de los hermanos menores.