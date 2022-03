Daddy Yankee anuncia su retiro de la música: “Al fin veo la meta”

Cargando...

Mundo

El cantante Daddy Yankee, considerado uno de los creadores del género urbano, anunció este domingo 20 de marzo su retiro de la música con un sentido mensaje en sus redes sociales donde también dio a conocer los detalles de su última gira y material musical.

El intérprete de “Gasolina” agradeció el apoyo de sus fans durante sus más de 30 años de trayectoria, pues es considerado uno de los artistas que llevó el género urbano y reguetón a todo el mundo al igual que el cantante Don Omar.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", señaló.

“En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy bajo a los barrios y la mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho. Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música”, dijo Daddy Yankee añadiendo que lanzará un último álbum titulado “Legendaddy” que tendrá todos los estilos que lo han definido.

El 24 de marzo se lanzará su último álbum y el 30 del mismo mes salen a la venta de boletos para su gira “La última vuelta” que comenzará en agosto y contempla países como México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Perú, Ecuador y Colombia.

Trayectoria de Daddy Yankee

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, comenzó su carrera en su natal Puerto Rico cuando apenas tenía 15 años de edad y entre sus primeras producciones se encuentran “No Mercy”; sin embargo, fue hasta 2004 que ganó gran popularidad por la canción “Gasolina”.

Ante su arrollador éxito el cantante de 46 años fue nombrado “El Rey del Reguetón”, alcanzando reconocimiento a nivel internacional por encima de recientes artistas como J Balvin y Bad Bunny. Su talento en improvisación lo ha llevado a ser el triunfador en más de una ocasión en los Street Jam Reggae Awards.

El intérprete de “Rompe” continuó sumando éxitos a su carrera y en 2018 ganó gran popularidad con la canción “Despacito” junto a Luis Fonsi. Además compuso “Sin pijamas” con los hermanos Mau y Ricky que también se posicionó como una de las favoritas al ser interpretado por Natti Natasha y Becky G.