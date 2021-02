Daft Punk anuncia su separación tras 28 años de carrera

Cargando...

El grupo francés de música pop electrónica, Daft Punk, anunció este lunes que se separa tras 28 años de colaboración, en los que ese dúo de DJ ha sido artífice de éxitos globales como One More Time o Harder, Better, Faster, Stronger.

El anuncio del grupo se hizo público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado Epilogue (Epílogo) en su canal de YouTube, que constituye un extracto de su película Electroma y muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto.

Este dato puso sobre la pista a los seguidores hasta que Frazier confirmó que, efectivamente, es el final de la carrera en común de los parisienses.

Daft Punk, responsable también de títulos como Around the world o Da funk, estaba compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, pero en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo futuristas cascos de robots.

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling.

El dúo no explicó este lunes los motivos de su separación, pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.

En 2013 lanzaron su último trabajo, Random Access Memories, donde se incluyó la canción Get Lucky, que les reportó el mayor éxito de su carrera. Fueron número uno en ventas en una treintena de países, entre ellos España.

Para este tema se hicieron acompañar de Pharrell Williams y de Nile Rodgers, el legendario líder de Chic, grupo esencial de la explosión disco de finales de los setenta. De hecho, Get Lucky fue en cierta medida un homenaje a aquellas noches disco del neoyorquino Studio 54, y en el álbum también homenajean a Giorgio Moroder.

Durante su trayectoria, editaron cuatro discos de estudio y la banda sonora de la película Tron: Legacy (2010). También consiguieron cinco premios Grammy.

Con su despedida se pierde a uno de los grupos más influyentes de los últimos años, capaz de romper las barreras entre la electrónica y el pop y gustar a todos los públicos, y que incluso ha aparecido en películas como Eden, de Mia Hansen-Løve.

Ellos mismos han dirigido tanto largometrajes de animación como Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003) como filmes de ficción como Electroma (2006), estrenada ese año en la Quincena de Realizadores, la sección paralela del Festival de Cannes.

