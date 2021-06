Dan 22 años de cárcel a ex policía Derek Chauvin por homicidio de Floyd

Cargando...

EEUU

El ex policía blanco Derek Chauvin, declarado culpable del asesinato del George Floyd, fue sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos. La pena fue dictada por el juez Peter Cahill en un tribunal de Minneapolis, Minnesota.

Chauvín se dirigió a la corte brevemente para anunciar su renuncia a declarar y aprovechó para dar sus “condolencias a la familia de Floyd” y deseó que en el futuro “todos tengamos paz mental”.

En los memorándums de sentencia, entregados por ambos bandos, los fiscales pidieron una condena de 30 años, sobre la cual insistieron en la audiencia de hoy, mientras que la defensa pidió “libertad condicional por tiempo cumplido” y no separarse de “las pautas de sentencia que dicta el estado”.

"Cometió un asesinato brutal", "traumatizó" a los allegados de su víctima y "generó un shock en la conciencia de la nación", dijeron los fiscales en documentos transmitidos previo a la audiencia.

Por parte de Chauvin habló su madre, Carolyn Pawlenty, quien recordó los 19 años que su hijo Derek “había entregado a servir a la policía de Minneapolis”. Negó las versiones que tachan a su hijo de racista y dijo que era alguien "callado y de gran corazón”.

Cargando...

“Mi momento más feliz fue cuando naciste”, dijo la mujer y después reiteró que siempre va a estar apoyándolo al igual “que las miles de personas que han escrito alrededor del mundo que creen en tu inocencia”. Fue el único momento en que Chauvin pareció inquietarse y se movió en su silla, mirando un momento al piso.

Vestido de traje y corbata gris claro, Derek Chauvin escuchaba atento debajo de su cubrebocas azul. El pasado 20 de abril fue hallado culpable de cargos que incluyen asesinato en segundo grado y homicidio culposo.

Otro de los fiscales, Matthew Frank, dio las gracias a todos los que testificaron y ayudaron en el caso, incluidos “miembros de la policía de Minneapolis” a la que pertenecía el acusado. Frank dijo que el asesinato de Floyd no era uno de “segundo grado no intencional común” ya que la premeditación usada por el ex policía desmiente esa etiqueta.

“El amaba ser policía porque amaba a su trabajo y ayudar a las personas”, dijo en su turno el abogado de Chauvin, Eric Nelson, quien recordó que su defendido era el “producto de un sistema roto” y recordó a la audiencia que “nunca violó la ley anteriormente”. Dijo al juez Cahill que las pautas de sentencia, en Minnesota, que dan 15 años a crímenes como el que cometió Chauvín, “estaban ahí para algo”.

Algunas personas se congregaron afuera del tribunal en Minneapolis, donde no estaban los soldados desplegados durante el juicio de ocho semanas. Dwayne Johnson, un afroamericano de 51 años, estimó que Chauvin merece 40 años de cárcel y que espera que el fallo permita a su ciudad pasar esta página oscura para siempre.