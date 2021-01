Daniel Gonzales "El Rigucho" vence el coronavirus

Tras un mes de estar internado la mañana de este jueves el conocido humorista paceño, Daniel Gonzáles, más conocido como el “Rigucho” fue dado de alta del Hospital La Portada tras vencer el coronavirus.

“Muy duro, esto no es chiste. Gracias Dios gracias a todo el Hospital de la Portada porque me he sentido tan querido, tan amado por cómo me han cuidado”, señaló al momento de salir del nosocomio.