Daniel perdió sus manos y una pierna al trabajar, pide ayuda a la población

Daniel se dedicaba a realizar trabajos de soldadura, donde recibió una descarga eléctrica producto de ello perdió sus dos manos y una de sus piernas.

“Me levanté en el hospital y quería morir, ya no quería vivir, ahora solo quiero vivir por mis dos hijos, tengo que trabajar, mi esposa también esta joven, ahora dependo siempre de alguien, quien me lleva al baño, solo ya no puedo”, manifestó Daniel.